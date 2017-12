Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Rio2C, evento que incorpora o RioContentMarket. Entre os dias 3 e 8 de abril de 2018, alguns dos mais relevantes e influentes profissionais de empresas globais do audiovisual, da música e da inovação estarão no Rio2C, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Cerca de 300 players da área do audiovisual já confirmaram presença, entre eles, Paula Belchior, Gerente de Produções Originais da HBO; Paula Taborda, Gerente de Conteúdo e Programação do Gloob e do Gloobinho; Fernando Feldman, Diretor de Distribuição e SVOD Latam da Paramount Pictures; Elisa Chalfon, Diretora Senior de Desenvolvimento e Produção da Viacom Brasil; Fernando Pelegio, Diretor de Planejamento Artístico e de Criação do SBT. Além deles, virão executivos de canais, serviços de streaming e compradores de conteúdo, como Amazon Prime, ARTE, Discovery, Disney, ESPN, Fox, Nat Geo, Fremantle, Globo, Globosat, NBC, Netflix, NHK, Rai, Sony, Turner e outros.

As inscrições são divididas em três categorias: Industry, Creators e Público. Os ingressos Industry são focados nos profissionais que vão realizar rodadas de negócio na área de audiovisual e ainda dão acesso à Conferência, com palestras, debates e outros eventos. No formato Full Pass Industry, pacote para todos os dias, o profissional terá ainda direito ao Festival que acontece no fim de semana e é aberto ao público.

Já o ingresso Creators dará acesso à Conferência e áreas comuns mas não à área de negócios. Os de Público estarão à venda a partir de fevereiro e serão limitados ao Festival no final de semana. Os valores de ingresso do primeiro lote são promocionais e estão à venda no site https://www.sympla.com.br/rio2c–riocontentmarket__205388 .

Quem garantir seu ingresso agora terá acesso a um evento formatado no modelo dos grandes eventos de inovação do mundo. Ao longo dos seis dias, criadores, produtores, realizadores e consumidores de conteúdos dos mais variados setores da economia criativa do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo poderão trocar experiências, compartilhar conhecimentos e integrar habilidades, além de experimentar as mais variadas e inovadoras formas de realidade virtual (VR).

Serviço – Ingressos de Primeiro lote

Industry – Full Pass – dá direito a todos os dias para Rodadas de Negócio + Conferência + Festival – R$ 1.750,00

Creators – Full Pass – dá direito a todos os dias para Conferência + Festival – R$ 900,00

Associados da BRAVI têm 30% de desconto para até 5 credenciais Industry ou Creator (Full Pass) por CNPJ.

A inscrição de projetos para as Rodadas de Negócios será feita no site www.rio2c.com, a partir de 2 de janeiro, mediante confirmação da compra do ingresso (verificação por CNPJ).