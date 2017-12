© Suzanna Tierie

Produzido pela Media Bridge e coproduzido pela Globo Filmes, o filme “Chacrinha: O Velho Guerreiro”, começou a ser rodado no Rio de Janeiro. Com direção de Andrucha Waddington, produção de Angelo Salvetti, Altino Pavan e Cosimo Valerio, roteiro de Claudio Paiva, o longa remonta a trajetória do controverso e polêmico apresentador de televisão José Abelardo Barbosa, o “Velho Guerreiro” Chacrinha, no ano que marcaria o centenário de vida desse grande ícone.

Protagonizado por Stepan Nercessian, o filme tem no elenco Eduardo Sterblitch, no papel de Abelardo jovem, Karen Junqueira, como Rita Cadillac, Gianni Albertoni, como Elke Maravilha, além de Thelmo Fernandes, Carla Ribas, Gustavo Machado, Rodrigo Pandolfo, Pablo Sanábio, Laila Garin, Antonio Grassi, Amanda Grimaldi e participação especial do ator Marcelo Serrado. A produção associada fica a cargo de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

A produção vai trazer para as telas uma história fascinante, dois homens em um só: Abelardo Barbosa e o personagem Chacrinha, que permeia até hoje o imaginário do povo brasileiro por todo o país. Com previsão de lançamento para 2018, “O Velho Guerreiro” terá distribuição da Paris Filmes.

O longa conta com o investimento do BB DTVM e do FSA/BRDE.

Na foto, estão Cosimo Valerio, da Media Bridge, Thelmo Fernandes, Boni, Eduardo Sterblicht e Angelo Salvetti, da Media Bridge.