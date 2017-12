No mês de dezembro, quando a morte de Dom Paulo Evaristo Arns (1921-2016) completa um ano (no dia 14), o país ganha o primeiro documentário, “Coragem! As Muitas Vidas do Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns”, sobre este religioso que, por sua atuação, vem sendo considerado o mais importante cardeal brasileiro do século XX. Cardeal arcebispo de São Paulo, de 1970 a 1998, ele dedicou sua vida religiosa à melhoria da vida das comunidades carentes, ao mesmo tempo em que, determinado e incansável, lutou pelos Direitos Humanos durante todo o período da ditadura militar.

O filme é resultado de um trabalho de quatro anos do jornalista Ricardo Carvalho. Com mais de 30 anos de atividades, ele foi repórter dedicado ao segmento de direitos humanos no jornal Folha de S.Paulo. Em seguida, e por um longo período, trabalhou na TV Cultura e na TV Globo. Mais recentemente, tornou-se dono de uma produtora independente. O vasto material reunido por conta do trabalho e a proximidade com Dom Paulo o motivou.

Somou às informações já guardadas (reportagens, encontros com o cardeal, fotos, gravações) o vasto material garimpado graças a colaboradores como Maria Angélica Borsoi (secretária de Dom Paulo por mais de 40 anos), que lhe deu acesso à Sala Cardeal Arns; a família do religioso; veículos de informação como Folha de S. Paulo, TV Globo, TV Cultura, TV PUC e Rede Rua, que cederam material de arquivo. E ainda o Instituto Vladimir Herzog e a Globo Filmes, esta coprodutora do documentário.

Entre as revelações, o público saberá sobre o encontro de D. Paulo com o general Emílio Garrastazú Médici (presidente do Brasil entre outubro de 1969 e março de 1974); a correspondência de Dom Paulo com Fidel Castro; as visitas aos porões da ditadura militar em busca de presos, e reuniões em Brasília em busca de desaparecidos.

Três meses antes de morrer, D. Paulo assistiu a uma das versões quase prontas do filme. Ricardo lembra da emoção do ‘cardeal da esperança’ ao abraçá-lo e a Ivo Herzog, diretor do Instituto Vladimir Herzog, que apoiou a realização do filme.

“Coragem”! tem roteiro e direção de Ricardo Carvalho; narração de Paulo Betti; produção da TVM-documentários, com apoio da Globo Filmes, GloboNews, do Itaú e Instituto Arrapya. A estreia, em 14 de dezembro, será nas salas Espaço Itaú de Cinema de todo o país.