Para quem tem Ensino Médio completo e deseja desenvolver seu primeiro roteiro de longa-metragem, a Escola de Cinema Darcy Ribeiro oferece, gratuitamente, o Laboratório de Roteiro – Capacitação para Roteiristas Estreantes. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de dezembro, pessoalmente na ECDR, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, ou pelos Correios (até 21/12).

Serão selecionados 15 roteiristas para a primeira fase, que consiste em palestras temáticas e minicursos sobre dramaturgia e roteiro, que serão ministrados por Ruy Guerra, Yoya Wursh e Felipe Scholl, entre outros profissionais do audiovisual. Ao final da primeira fase, será realizado um pitching que indicará quatro roteiros para a segunda fase do laboratório, que consiste no desenvolvimento/acompanhamento do projeto de roteiro de longa-metragem, com profissionais de excelência na área, como Jorge Durán, além de Yoya Wursh e Felipe Scholl. Ao final do laboratório, os quatro roteiros de longa-metragem, submetidos às consultorias, serão publicados em cadernos especiais que serão distribuídos gratuitamente à produtores interessados no projeto.

O Laboratório de Roteiro é um programa de capacitação para roteiristas estreantes, que ainda não tiveram nenhum roteiro de longa-metragem de sua autoria realizado e/ou exibido em salas comerciais ou canais de televisão paga e aberta. Somando-se as duas fases, o período total do Laboratório é de 12 encontros, com quatro horas cada, perfazendo 48 horas.

A seleção dos estudantes será realizada através de avaliação das sinopses (de uma lauda) e do desenvolvimento de uma cena (em até três laudas), encaminhadas pelos candidatos no ato da inscrição, para escolha dos 15 roteiristas estreantes.

O resultado final será divulgado em 26 de janeiro, no site www.escoladarcyribeiro.org.br. A previsão de início das aulas é em 24 de fevereiro.