Novo filme da atriz Ingrid Guimarães, estrelado também pela estrela teen Larissa Manoela, “Fala Sério, Mãe!” poderá ser visto a partir do dia 25 de dezembro, em todas as capitais do Brasil, em 516 telas. Três dias depois, em 28 de dezembro, a produção estreia oficialmente nas salas de todo o Brasil.

Baseado no livro de Thalita Rebouças e dirigida por Pedro Vasconcelos, a comédia tem roteiro assinado por Ingrid Guimarães, Paulo Cursino e Dostoiewski Champagnate e participações especiais de Paulo Gustavo e Fábio Jr. No elenco, estão ainda Marcelo Laham (Armando), João Guilherme Avila (Nando) e Cristina Pereira (Dona Fátima). A produção é da Camisa Listrada, coprodução da Fox International Productions, Telecine, Globo Filmes e Focus Entretenimento e distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes.

O longa é narrado sob o ponto de vista das duas personagens e aborda as principais dificuldades da maternidade nos primeiros anos de vida de Malu, o primeiro dia na escola, as amizades, as descobertas amorosas, os problemas familiares, as queixas e frustrações de Ângela Cristina e a rebeldia e o sentimento de opressão vividos por Malu. Com doses de humor e emoção, a trama retrata como a relação mãe x filha pode se inverter ao longo dos anos. Malu, que antes era uma criança indefesa e que necessitava de cuidados, quando cresce, mostra seu lado protetor e amigo por Ângela Cristina, que revela uma faceta mais vulnerável.