As inscrições de filmes para o Festival Internacional Brasil Stop Motion foram prorrogadas até o dia 22 de dezembro. Podem se inscrever os filmes de animação produzidos a partir de janeiro de 2015, por profissionais ou estudantes. O festival será realizado em abril, no Recife e em Caruaru, agregando na programação uma série de oficinas e palestras.

De acordo com o regulamento, podem participar do processo de seleção os filmes voltados tanto ao público adulto, como infantil, onde o movimento obtido com objetos tridimensionais ou figuras vivas, captados quadro a quadro, cria uma sequência de animação. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente através do site www.brasilstopmotion.com.br.

As premiações estão divididas nos segmentos de melhor stop motion (de até 10 minutos), melhor stop motion (com mais de 10 minutos), melhor stop motion estudantil, melhor stop motion brasileiro, melhor stop motion infantil (júri adulto e infantil), melhor direção de arte e melhor stop motion para o público.

Na ultima edição, o Brasil Stop Motion, recebeu mais de 200 filmes vindos de 47 países. Vale ressaltar que todas as atividades do festival são gratuitas.