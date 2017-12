Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas que integram o programa de capacitação e formação da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 19 a 27 de janeiro. Os interessados devem ler o regulamento e preencher o formulário disponível no site oficial do evento, mostratiradentes.com.br, até 4 de janeiro. São 10 modalidades com oferta de 225 vagas para atender públicos e interesses diversos. Todos os anos, a Mostra Tiradentes promove a formação e capacitação técnica para o mercado de cinema e oferece oportunidades para nova geração de atores e realizadores.

Uma das atividades mais concorridas é a tradicional oficina de “Realização em Curta Digital” ou Oficina do Bigode (apelido do instrutor, o cineasta Luiz Carlos Lacerda). Nessa oficina, o aluno faz parte de uma equipe que tem a oportunidade de fazer um curta-metragem, aprendendo todas as etapas da produção no processo. Pela Oficina do Bigode, já passaram alunos que se tornaram cineastas bem-sucedidos, como o carioca Bruno Safadi. São 35 vagas, a partir de 18 anos.

Para os interessados na arte da interpretação, a dica é a oficina “Atuação no cinema realista”, com Renan Rovida, que visa estimular a vivacidade nas atuações em cinema e qualificar a apreciação e as práticas artísticas de atores e atrizes. O trabalho dos desses artistas também será abordado nas oficinas “Direção de Atores”, com Eduardo Bordinhon, que terá foco no desenvolvimento da relação entre diretores e atores na realização de um filme; e “Do Ator ao Personagem – A produção de elenco no audiovisual”, ministrada por Alessandra Tosi, que abordará o processo de pesquisa e produção de elenco em uma obra audiovisual, no contexto do mercado atual.

Há ainda duas oficinas mais voltadas para o mercado de cinema: “Elaboração e financiamento de projetos audiovisuais”, com Guilherme Fiúza Zenha e Júlia Nogueira; e “Introdução a projetos audiovisuais multiplataformas” com Gustavo Padovani.

Em 2018, a Mostra Tiradentes oferece quatro opções de oficinas para o público infanto-juvenil. O diretor de cinema, TV e webséries Guto Aeraphe, irá ministrar duas atividades. A “Caixa Criativa dos Escritores”, para jovens de 17 a 20 anos, interessados em potencializar a criação de histórias que envolvam uma estrutura dramática, como romances, peças teatrais, roteiros para TV e cinema etc. E a oficina “Dramaturgia em 360 Graus – O desafio da narrativa em todas as direções”. Voltada para jovens a partir de 15 anos, a atividade abordará conceitos técnicos e teóricos para a construção, produção e gravação de vídeos em 360 graus, em que o espectador é levado ao centro da ação dramática.

Para quem tem uma ideia na cabeça e gostaria de transformá-la em um filme de ação, a pedida é a oficina “Por trás da câmera”, com Anna Rosaura Trancoso e Claudio Keim Doreto, onde os participantes vão vivenciar todo o processo de produção, desde o roteiro até a finalização. E para a turminha entre 12 a 14 anos, a dica é a oficina “Cinema eArtes Plásticas – Histórias de Sombras”, com a artista plástica Daniela Penna. A garotada poderá soltar a imaginação criar histórias a partir da construção de teatro de sombras.

Confira abaixo as oficinas que serão ministradas na 21ª Mostra Tiradentes:

PÚBLICO ADULTO

ATUAÇÃO NO CINEMA REALISTA

Instrutor: Renan Rovida – SP

Período: 22 a 25 de janeiro

Horário: 9h30 às 13h30

Faixa etária: a partir de 18 anos

Carga horária: 16h

Número de vagas: 20

DIREÇÃO DE ATORES

Instrutor: Eduardo Bordinhon – SP

Período: 20 a 23 de janeiro

Horário: 9h30 às 13h30

Faixa etária: a partir de 18 anos

Carga horária: 16h

Número de vagas: 20

DO ATOR AO PERSONAGEM – A PRODUÇÃO DE ELENCO NO AUDIOVISUAL

Instrutora: Alessandra Tosi – SP

Período: 23 a 26 de janeiro

Horário: 14h às 18h

Faixa etária: a partir de 18 anos

Carga horária: 16h

Número de vagas: 25

ELABORAÇÃO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS AUDIOVISUAIS

Instrutores: Guilherme Fiúza Zenha e Júlia Nogueira – MG

Período: 20 a 23 de janeiro

Horário: 14h às 18h

Faixa etária: a partir de 18 anos

Carga horária: 16h

Número de vagas: 20

INTRODUÇÃO A PROJETOS AUDIOVISUAIS MULTIPLATAFORMAS

Instrutor: Gustavo Padovani – SP

Período: 21 a 24 de janeiro

Horário: 14h às 18h

Faixa etária: a partir de 18 anos

Carga horária: 16h

Número de vagas: 20

REALIZAÇÃO EM CURTA DIGITAL

Instrutor: Luiz Carlos Lacerda – RJ

Período: 20 a 26 de janeiro

Horário: 10h às 13h e 15h às 18h

Faixa Etária: a partir de 18 anos

Carga Horária: 42h

Número de Vagas: 35

PÚBLICO JUVENIL

CAIXA CRIATIVA DOS ESCRITORES

Instrutor: Guto Aeraphe – MG

Período: 21 de janeiro

Horário: 14h às 18h

Faixa etária: De 15 a 18 anos

Carga horária: 4h

Número de vagas: 20

CINEMA E ARTES PLÁSTICAS – HISTÓRIAS DE SOMBRAS

Instrutora: Dani Penna – MG

Período: 22 a 26 de janeiro

Horário: 14h às 17h

Faixa etária: De 12 a 14 anos

Carga horária: 20h

Número de vagas: 20

DRAMATURGIA EM 360 GRAUS – O DESAFIO DA NARRATIVA EM TODAS AS DIREÇÕES

Instrutor: Guto Aeraphe – MG

Período: 22 de janeiro

Horário: 10h às 13h e 15h às 18h

Faixa etária: De 17 a 20 anos

Carga horária: 6h

Número de vagas: 20

POR TRÁS DA CÂMERA

Instrutoras: Anna Rosaura Trancoso e Claudio KeimDoreto – RJ

Período: 22 a 26 de janeiro

Horário: 13h às 18h

Faixa etária: De 14 a 18 anos

Carga horária: 20h

Número de vagas: 25