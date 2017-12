A coprodução internacional de filmes se tornou mais viável nos últimos anos e a França é um dos países que, desde a década de 1950, estiveram mais próximos dos realizadores brasileiros. Mas o que de fato sabemos sobre a circulação desses filmes fora do território nacional?

No dia 8 de janeiro de 2018, a pesquisadora e repórter da Revista de CINEMA, Belisa Figueiró, vai ministrar uma palestra sobre a sua dissertação de mestrado, cuja pesquisa avaliou até que ponto a coprodução de fato contribui para a abertura de novos mercados, se o coprodutor francês influencia na distribuição do filme em seu país, e se as políticas públicas brasileiras avançaram para além da mera promoção e difusão dos filmes nos festivais, nas últimas décadas.

O encontro será no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em São Paulo, às 19h30. As inscrições já estão abertas e disponíveis no site http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/as-dinamicas-do-mercado-das-coproducoes-cinematograficas-entre-brasil-e-franca.