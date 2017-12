O documentário “Silêncio no Estúdio”, de Emília Silveira, estreia dia 14 de dezembro nos cinemas de São Paulo. O longa conta a história da apresentadora Edna Savaget, jornalista pioneira no Brasil, responsável pela criação do talk show e de grande influência nos programas de entretenimento e cultura da televisão brasileira até hoje.

O filme registra a vida, a carreira e a obra da jornalista, que atuou dos anos 50 aos 90 como comunicadora e esteve em sintonia com as conquistas da mulher do século XX. Edna Savaget oferia ao público um programa de conteúdo cultural e de entretenimento fora dos padrões da época, que começou no rádio e depois foi para a televisão. Com tratamento descontraído e linguagem mais informal em relação à época, ela abordava temas como literatura, teatro, artes plásticas, ciência, psicologia, ecologia, história e política.

O filme iniciou sua carreira ganhando dois prêmios no 11º Festival de Aruanda, em João Pessoa, no qual concorreu com filmes de ficção. No festival, “Silêncio no Estúdio” arrebatou duas estatuetas: Melhor Montagem, para Vinícius Nascimento, e Melhor Trilha Sonora, para Roger Henri.

Produzido pela Modo Operante e pela 70 Filmes, o filme é uma coprodução da Globo Filmes, da GloboNews e Canal Brasil.