“Todas as Meninas Reunidas, Vamos Lá”, documentário da diretora Carol Fernandes, narra o dia a dia do Girls Rock Camp Brasil, um acampamento de férias para meninas entre 7 e 17 anos, exclusivamente. O longa tem estreia nos cinemas agendada para 21 de dezembro com distribuição nacional Paris Filmes.

Com músicas autorais, rock and roll e empoderamento feminino, o filme reúne depoimentos das fundadoras do acampamento no Brasil, Marianne Crestani, Flavia Biggs e Patricia Saltara, além das voluntárias e das próprias meninas. O documentário mostra como tudo começou, a importância, a luta, a transformação social e o impacto do projeto na vida das campistas e de toda a comunidade, que vai muito além da semana do acampamento.

Idealizado desde 2013, em Sorocaba, no interior de São Paulo, o Girls Rock Camp Brasil tem como foco principal o empoderamento feminino. Durante uma semana, as meninas participam de diversas atividades que incluem aulas de voz, guitarra, baixo, bateria e teclado, além de dinâmicas de socialização, workshops de expressão corporal, serigrafia, composição musical, artwork e fanzines, autodefesa, aulas de skate, imagem e identidade, entre outras, que possibilitam o exercício da convivência em grupo, o apoio mútuo, a empatia e o respeito. ​No último dia, as campistas fazem uma apresentação especial aberta ao público e toda comunidade. O projeto integra uma rede internacional de acampamentos independentes que começou nos Estados Unidos, e, na América do Sul, é o pioneiro. ​

O filme acompanha essa jornada e conta como tudo começou acompanhando algumas das fundadoras do projeto no Brasil e o seu envolvimento com a música e o feminismo.