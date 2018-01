Estão abertas as inscrições para a 17ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que ocorre no Teatro Governador Pedro Ivo, de 30 de junho a 8 de julho. Podem participar da seleção produções nacionais e estrangeiras de todos os gêneros e formatos em curta-metragem. As inscrições vão até 9 de março, através do site do festival, www.mostradecinemainfantil.com.br.

Para as produções nacionais, o festival concederá quatro prêmios em parceria com o Canal Futura: “Melhor Animação” e “Melhor Ficção”, escolhidas por um Júri Oficial; “Prêmio Júri Popular”, concedido pelo voto do público; e o “Prêmio Especial”, apontado por um júri formado por crianças. Cada categoria receberá o valor de R$ 5.000,00. O “Melhor Filme Estrangeiro”, selecionado pelo público, recebe troféu da Mostra e será exibido em sessão especial, com dublagem ao vivo.