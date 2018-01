No dia 31 de janeiro, às 20h30, o Arte 1 estreia Eu Te Dedico, série documental de seis episódios, que conta histórias por trás de dedicatórias de livros.

Coprodução do canal Arte 1 com a Academia de Filmes, o programa explora a relação que um livro pode criar entre as pessoas. Em cada episódio, uma dedicatória é apresentada e, a partir dos depoimentos das duas pontas desse texto à mão, entendemos o livro e o seu autor.

Com direção de Fernanda Weinfeld, cada episódio se debruça sobre um clássico da literatura e revela como as obras se misturam com a vida dos entrevistados, criando um triângulo entre o autor do livro, o da dedicatória e o dedicado.

Os livros retratados são: “O Mundo de Sofia”, do norueguês Jostein Gaarder; “Do Desejo”, da paulista Hilda Hilst; “O Sol É para Todos”, da norte-americana Harper Lee; “Maus”, do sueco Art Spiegelman; “Inventário do Ir-remediável”, do gaúcho Caio Fernando de Abreu; e “Amiga Genial”, da italiana Elena Ferrante.