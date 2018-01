A Fat Bear Produções deu início às filmagens do longa Bia (2.0), romance voltado para o público jovem. Com gravações realizadas em São Paulo, a produção independente conta a história de Beatriz, que acaba de sofrer sua primeira desilusão amorosa e encontra, em uma trupe de palhaços amadores, um caminho para superar seus medos e retomar sua própria história.

Ambientado na região da Chácara Klabin, o filme tem em seu elenco atores com um vasto repertório: a protagonista Maju Souza ganhou em 2015 o prêmio de melhor atriz no Festival de Trieste, na Itália, por sua atuação como Iara no filme O Outro Lado do Paraíso, e interpretou no longa Cora Coralina – Todas as Vidas a fase jovem da poetisa. Seu último trabalho, lançado em 2017, foi no papel de Solange em As Duas Irenes.

Já Ghilherme Lobo, que fará o par romântico e dará vida ao palhaço mudo Abraço, ganhou diversos prêmios, entre eles o troféu APCA e o Sesc Film Festival, por seu papel como protagonista no aclamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Versátil, possui diversas peças em seu currículo, e foi finalista do Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem como melhor ator por seu papel no espetáculo Aprendiz de Feiticeiro. Na televisão, esteve presente na novela Sete Vidas e nas minissséries Felizes para Sempre, Ligações Perigosas e Segredos de Justiça, todas da TV Globo.

O longa também tem em seu elenco Olivetti Herrera, Jáli Kiárit e Júlio Silvério, além dos estreantes Ana Murari, Leonardo Silva e Gabriela Yagui.

A direção de Bia (2.0) é assinada por Cristiano Calegari e Lucas Zampieri. Cristiano, um dos sócios fundadores da Fat Bear Produções, é cineasta e professor de roteiro. Foi um dos diretores e roteiristas da segunda temporada da série Buscando Buskers, exibida pelo Canal Sony, e também é criador da série Os Veteranos, em fase de desenvolvimento. Zampieri é cineasta formado pela Vancouver Film School, no Canadá, e tem passagens por diversas produtoras.