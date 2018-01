A segunda edição do Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação está com inscrições abertas até o dia 26 de fevereiro. Podem se inscrever filmes de animação feitos a partir de 1 de janeiro de 2016, com duração máxima de 25 minutos para os curta-metragens e a partir de 50 minutos para longas. Também serão aceitos filmes híbridos, que utilizem técnicas de animação em pelo menos 25% de sua duração. O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.lanternamagicafestival.com. As inscrições são gratuitas.

Os filmes inscritos passarão por uma curadoria oficial, divulgada pela organização do festival. A lista de obras selecionadas estará disponível no site e nas redes sociais do Lanterna Mágica até o dia 26 de março, sendo esse prazo prorrogável a critério da organização do festival.

O festival é uma realização da Caolha Filmes, que produz animações e conteúdos voltados ao público infanto-juvenil como curtas, séries e longas.