A segunda edição do Festival Filmes da Estação de Juiz de Fora (MG) recebe inscrições de curtas-metragens de até 20 minutos, até o dia 25 de fevereiro. Os interessados podem registrar suas obras, exclusivamente, por meio de preenchimento da ficha no site filmesdaestacao.com.br. O evento é totalmente gratuito, aberto ao público e será realizado entre os dias 4 e 6 de maio.

Não há limitação de inscrições por pessoa. O filme deve ter sido produzido a partir de janeiro de 2016.

O evento também conta com uma mostra competitiva, que elegerá o melhor filme, o melhor diretor e reconhecerá a melhor produção de acordo com a votação popular. Na segunda edição, o Filmes da Estação acontece no Museu Ferroviário, que faz parte do centro histórico do município e ajuda a reforçar o aspecto de trânsito, algo fundamental para o festival.