O Militum – Festival de Cinema de História Militar, organizado pela Pátria Filmes, tem como objetivo incentivar a produção independente do cinema brasileiro, promover o acesso a obras audiovisuais inovadoras, culturais e educativas, bem como proporcionar o debate, a discussão, o aprendizado e a difusão do conhecimento sobre a história militar brasileira.

O Festival possui inscrições abertas em caráter permanente para suas futuras edições. O Militum acontecerá sempre em setembro. Por isso, os filmes inscritos até 31 de julho serão validados para a edição do mesmo ano. As obras inscritas após 1 de agosto concorrerão na edição do ano seguinte.

Podem se inscrever obras de todos os gêneros, de qualquer duração, ano de realização e nacionalidade, desde que abordem como tema central a história militar brasileira, seus estudos, fatos, versões e personagens.