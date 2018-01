As inscrições para II Morce-GO Vermelho – Goiás Horror Film Festival podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro. O participante deve preencher o formulário na página do festival através do endereço www.morcegovermelhofestival.com.br.

São aceitos curtas-metragens com duração de até 25 minutos e longas-metragens nas categorias de ficção, experimental e animação. Todas as produções devem contemplar o gênero terror e ter sido produzidas a partir de 2015. Os filmes devem estar em formato digital e não podem estar disponíveis on-line.

Os melhores filmes serão premiados com o troféu Morce-GO Vermelho, em diversas categorias: Melhor Curta-metragem Goiano, Melhor Curta-metragem Nacional, Melhor Curta-metragem Estrangeiro, Melhor Curta-metragem (Júri de Público), Melhor Atuação, Melhor Roteiro, Melhor Diretor e Menção Honrosa. Os vencedores irão participar também de mostras itinerantes e parceiros do festival. Além da premiação de curtas-metragens, nesta edição, haverá competitiva de longas-metragens.

A segunda edição do festival, que conta com o apoio da Lei Gorazes 2016 do Governo do Estado de Goiás, acontece em Goiânia, nos Cinemas Lumiére do Shopping Bougainville, de 1 a 3 de março. Além da exibição dos filmes, os participantes do festival vão poder

participar de diversas atividades que vão ser oferecidas durante o evento.