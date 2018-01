A 5ª edição do Icumam Lab – Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste está com as inscrições abertas, de 9 de janeiro a 16 de fevereiro. Podem participar diretores e produtores de todos os Estados da região com projetos de longa-metragem e série para TV, sejam ficcionais ou documentais. Criada em 2013, a iniciativa oferece consultorias e assessorias especializadas com o objetivo de qualificar o mercado regional do audiovisual. A imersão será realizada na Pousada Monjolo, que fica a 30 km de Goiânia, entre os dias 22 e 28 de abril e todas as atividades são gratuitas.

A imersão de uma semana é direcionada a estimular a compreensão e a reflexão sobre os mercados audiovisual nacional e internacional, além de qualificar os projetos e formar os participantes.

Em 2017, o laboratório recebeu 57 inscrições, número duas vezes maior do que a edição de 2016. Desde sua criação, em 2013, até a edição do ano passado, 36 projetos foram contemplados. Deste número, 15 estão em diferentes fases de produção, sendo que dois deles foram selecionados para Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro (Prodecine), da Agência Nacional do Cinema (Ancine), no ano passado. “Vidas Secas”, de Daniel Nolasco, e “Fogaréu”, de Flávia Neves, foram selecionados por terem linguagem inovadora e relevância artística.

“Dias Vazios”, de Robney Bruno, também se destacou ao ser selecionado para a Mostra Futuro Brasil do 50º Festival de Cinema de Brasília e para a Mostra Aurora, na 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O documentário “Paulistas”, também de Daniel Nolasco, participou do DOK Leipzig, Festival Internacional de Documentários e Animações, na Alemanha.

O 5º Inumam Lab conta com profissionais renomados das principais áreas da economia audiovisual brasileira. O produtor, programador e curador audiovisual, Rafael Sampaio, e a produtora e consultora, Fernanda de Capua, assinam a coordenação pedagógica do Laboratório.

Marcelo Siqueira, diretor da Mistika, pioneiro na utilização da tecnologia Intermediação Digital com os filmes O Auto da Compadecida (1999) e Gêmeas (2001), fará, ainda, uma palestra para os participantes sobre “A Importância da Pós-Produção e Efeitos no Desenvolvimento de Projetos”.

Os projetos serão acompanhados de perto pela equipe de tutores formada pela documentarista, produtora e pesquisadora Beth Formaggini; a produtora executiva Daniela Aun; a consultora e produtora Mari Brasil; o produtor, programador e curador Rafael Sampaio; a roteirista Sabina Anzuategui e o também roteirista Thiago Dottori. Fernanda de Capua também atuará como consultora de Pitching e irá preparar os diretores e produtores para apresentarem seus projetos.

Além das consultorias e da assessoria direcionada aos projetos selecionados, os interessados terão também a oportunidade de acompanhar, no dia 28 de abril (sábado), uma palestra e uma masterclass, ambas abertas ao público, com assuntos relacionados às produções audiovisuais. As atividades também serão gratuitas e realizadas na Pousada Monjolo, em Nerópolis.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do 5º Icumam Lab (www.icumam.com.br/lab_2018). Os projetos participantes serão escolhidos a partir da qualidade técnica e artística, da factibilidade e da viabilidade de produção, além do potencial e da originalidade da proposta. O estágio de desenvolvimento e a qualidade dos materiais apresentados também serão considerados. A cineasta, produtora e curadora, Flávia Cândida e os produtores Leo Mecchi e Rafael Sampaio integram a Comissão de Seleção do 5º Icumam Lab.