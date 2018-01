A Lume Filmes, produtora de cinema, distribuidora e exibidora, de São Luís, no Maranhão, comandada por Frederico Machado, está lançando o Clube Lume, um clube de assinatura de filmes.

A cada mês, o clube enviará aos seus assinantes um DVD inédito no mercado brasileiro, tendo como curadoria a empresa Lume Filmes. Será em edição especial, contendo material gráfico inédito e exclusivo, além de diversos extras. Além do envio do DVD em caixa exclusiva, será enviado sempre brindes e mimos aos associados.

A forma de envio do kit cinematográfico será pelos Correios. O envio será realizado sempre até o dia 10 do mês seguinte, para todos os associados, localizados em todo o Brasil. O primeiro envio ocorrerá até o dia 10 de fevereiro, para os que se associarem até o dia 30 de janeiro. O primeiro título do Clube Lume é o inédito no circuito brasileiro, The Wounded Angel, de Emir Baikazan.

A forma de pagamento do Clube Lume pode ser por cartão de crédito ou depósito bancário. Pode ser mensalmente ou o plano anual, contendo 12 filmes com materiais e mimos extras. O site do Clube Lume está sendo criado e ficará pronto até o dia 15 de janeiro. O assinante anual receberá 12 kits de filmes mensais, contendo material inédito e exclusivo, além de brindes como livros sobre cinema, e objetos cinematográficos. O valor da assinatura é de R$ 588,00 (incluso o frete de envio). Já o valor da assinatura mensal é de R$ 69,00 (incluso o frete de envio), para o kit mensal, contendo o filme do mês e mais os brindes mensais.