Com o objetivo de valorizar a produção cinematográfica feita no Nordeste do Brasil, a Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste abre inscrições para a sua segunda edição.

De 8 de janeiro a 23 de fevereiro, cineastas dos noves Estados da região poderão inscrever, para a mostra competitiva, seus curtas, médias e longas-metragens de ficção, documentário e experimental, concluídos a partir de janeiro de 2016.

A 2º MostraCCN ocorrerá entre os dias 29 de maio a 3 de junho, na cidade de Feira de Santana.

Interessados poderão se inscrever no site oficial do festival, mostraccn.com, no qual também estará disponível o regulamento completo.