“Peixonauta”, ícone da animação nacional criado pela produtora TV PinGuim, ganha seu primeiro longa em 3D. Com estreia marcada para 25 de janeiro, o filme tem distribuição da RioFilme.

Dirigido por Célia Catunda, Kiko Mistrorigo e Rodrigo Eba, o longa conta a maior aventura do agente secreto Peixonauta, numa história criada especialmente para o cinema. Junto com seus amigos Marina e Zico, Peixonauta irá até a cidade grande para procurar o Doutor Jardim, avô de Marina, e desvendar um grande problema detectado pela O.S.T.R.A. ( Organização Secreta para Total Recuperação Ambiental).

Além de ver os personagens do desenho em 3D pela primeira vez, o público vai conhecer as instalações subaquáticas da O.S.T.R.A. Os cenários do filme são pontos turísticos de São Paulo como o MASP e o Planetário do Parque do Ibirapuera.

O filme é um desdobramento da série de TV de 104 episódios de 11 minutos, uma produção da TV PinGuim em associação com o canal Discovery Kids, lançada em 2009. Peixonauta é um sucesso mundial, exibido em mais de 90 países.