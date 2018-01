Pela Janela, primeiro longa da cineasta Caroline Leone, conta a história de Rosália, uma operária de 65 anos, que dedicou a vida ao trabalho em um fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Ela é demitida, e, deprimida, é consolada pelo irmão José, que resolve levá-la a Buenos Aires em uma viagem de carro. Na viagem, Rosália vê, pela primeira vez, um mundo desconhecido e distante de sua vida cotidiana, iniciando uma jornada de libertação e transformação interior.

Produzido por Sara Silveira e Maria Ionescu, da Dezenove Som e Imagens, em coprodução com a argentina Rizoma Films, Pela Janela é um filme de estrada, rodado entre São Paulo e Buenos Aires.

O filme participou de 18 festivais nacionais e internacionais em 2017 e foi premiado com o FIPRESCI, prêmio da crítica internacional de cinema, no Festival de Rotterdam, realizado no início do ano, onde foi exibido na seção Bright Future, que apresenta títulos de diretores estreantes. No Washington, DC International Film Festival, que aconteceu em maio, recebeu o prêmio especial do Júri. Em novembro, o longa ganhou o prêmio de melhor filme no XIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece em Salvador.

Magali Biff e Cacá Amaral são os protagonistas do longa, que estreia nos cinemas dentro do Projeto Sessão Vitrine Petrobras, no dia 18 de janeiro.