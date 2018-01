O Rio Creative Conference, o Rio2C, evento que incorpora a experiência das sete edições prévias do RioContentMarket e passa a englobar música e inovação, anunciou nesta terça-feira, 23, o line-up de sua primeira edição. Alguns dos profissionais globais mais relevantes e influentes do audiovisual, da música e da inovação estarão no Rio2C, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, entre os dias 3 e 8 de abril.

No Audiovisual, o criador, produtor executivo e roteirista de “The Handmaid’s Tale”, o criador, showrunner e produtor executivo Bruce Miller marca presença no evento. A série, baseada no livro de mesmo título de Margaret Atwood, está disponível nos Estados Unidos na plataforma Hulu e estreia em 2018 sua segunda temporada. A primeira, inédita no Brasil, será exibida para assinantes do Paramount Channel em março com o título “O Conto da Aia”.

O Universo Marvel será revelado por Cort Lane, Vice-Presidente Sênior da Marvel para Animação e Entretenimento Familiar. Em palestra no Rio2C, Lane abordará o desenvolvimento e a produção de programas específicos para crianças e famílias, em animação ou live-action, além de oferecer consultoria e orientação para programas e produtos de consumo, eventos interativos e ao vivo e o parque da Disney.

Diretora de sucessos na TV como “The Walking Dead”, “Os Borgias” e “Penny DreadFul”, Kari Skogland, que é considerada uma das diretoras mais prolíficas no mundo de séries e longas-metragens, abordará a arte da direção.

No universo kids, a área de audiovisual contará com a presença da equipe Bureau of Magic. O produtor-executivo e diretor Mark Warshaw e os roteiristas Abram Makowka, Jared Mark e Darin Mark vão compartilhar a experiência com a série de animação “Perdidos em Oz” (Lost in Oz), que ganhou o prêmio Emmy e já tem segunda temporada garantida.

Os mistérios da US Disney ABC commissioning serão revelados por Jermaine Turner. Ele é director-executivo da Current Series & Co-Productions Animation para o Disney ABC Television Group.

Os documentários também estão em alta no Rio2C. Figs Jackman, Chefe de Desenvolvimento Global na Spring Films, premiada produtora britânica, vai tratar de documentários globais. A Spring Films foi ganhadora do Emmy de 2016/RTS/Peabody com “Night Will Fall” e recebeu duas indicações ao Oscar, uma por “The Act of Killing” e outra por “The Look of Silence”.

A perspectiva de um produtor de conteúdo cinemático será discutida e avaliada por Ron Yerxa, da Bona Fide Productions. Produtora com longa história na produção de filmes premiados e aclamados pela crítica desde 1993, a Bona Fide Productions conta com sucessos como “Pequena Miss Sunshine”, “Cold Mountain”, “Pecados Íntimos” e “Nebraska”.

Já o papel do agente será debatido por Nick Lafferty, agente de televisão na Creative Artists’ Agency (CAA) agência líder de esporte e entretenimento. Representante das principais produtoras na América Latina, Europa e Ásia, a CAA é líder em coproduções como “Narcos”, da Netflix; “Taboo”, de Tom Hardy para aBBC/FX; “Guerilla”, de John Ridley para a Sky/Showtime; além de adaptações de formatos como “House Of Cards” e “Shameless”.

Os executivos da Globalgate Entertainment, o cofundador e CEO, Clifford Werber, o cofundador e presidente executivo, William Pfeiffer e o co-fundador Paul Presberger vão tratar de conteúdo e desenvolvimento de trabalhos e remakes e sobre a propriedade intelectual.

As coproduções também estarão em destaque no Rio2C. A parceria Reino Unido – Brasil para a produção de séries de TV, documentários e dramas será tema de um painel que contará com três das principais produtoras britânicas: Carnival Films, Spring Films e Plimsoll Productions. A coprodução na América Latina será discutida por Jorge Sanchez, do Instituto Mexicano de Cinematografia, o IMCINE, Mariela Besuievsky, da Tornasol Films, e Fidela Navarro, da Dopamine.

As coproduções com Alemanha e França ganham painel sobre negócios com a Alemanha com participação de Christian Beetz, da Gebrueder Beetz Filmproduction; Alexander Knetig, da ARTE Creative; e Ralf Quibeldey, da NDR (ARD/NDR Television Alemanha). Já as coproduções com a França com foco no público infantil serão abordadas por Pierre Siracusa, da France Télévisions.

O mercado de animação da América Latina será tema de painel apresentado por José Carlos García, do Ánima Estudios, o principal e mais prestigiado estúdio de animação da América Latina, que conta com distribuição global para o Reino Unido, EUA, Coréia do Sul e Rússia.

A partir da experiência aclamada de países nórdicos, o Rio2C vai propor o painel sobre como o conteúdo é capaz de ultrapassar os limites linguísticos para os negócios do audiovisual. Jarmo Lampela, Chefe de Dramaturgia da produtora YLE, da Finlândia, vai compartilhar a experiência sobre como a Finlândia, tal qual a Noruega e a Suécia, consegue exportar e impor sua dramaturgia no restante do mundo com sucessos como “The Killing”, “Arne Dahl” e “Borgen”.

A evolução de contratos de licenciamento no ambiente digital será discutida por Paul Lamb, executivo da Global Business Affairs com ampla experiência em negociação, análise e elaboração de acordos complexos de produção internacional com ênfase nos mercados norte-americano, canadense e latino-americano.

Em Inovação, dentre os keynotes internacionais confirmados está o reitor do International Center of Photography de Nova York, Fred Ritchin. Professor, escritor e curador, Ritchin se dedica a projetos de mídia experimental para mudanças sociais e diretos humanos.

O destaque em arte digital é criador de “African Robots”, o artista, ativista, designer e programador Ralph Borland, que falará sobre seu projeto mundialmente reconhecido e sobre como produz novas formas de obras de rua unindo robótica, arte e transformação social.

Programador criativo e artista e um dos cofundadores do openFraneworks, Zach Lieberman vai compartilhar seus conhecimentos com o público B2B durante o Rio2C.

A Inovação também contará com uma brasileira que ganhou o mundo em uma experiência criativa e única.Bruna Berford trabalha como animadora de VR no Penrose Studios, uma startup baseada em São Francisco. No Penrose, Bruna ajudou a trazer à vida a bela e única “Allumette”, um filme em VR, que teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Tribeca de 2016. Ela também foi a criadora e diretora de “Occupation: Animator”, considerado uma inspiração na comunidade de animação. Bruna se formou na Faculdade de Artes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Ainda em Inovação, Luciana Carvalho vai falar sobre desenvolvimento de negócios e parcerias a partir de sua experiência com a REWIND. Com mais de cinco anos de experiência em startups premiadas, como a Racefully, UniPlaces, Import.io – tanto no lado técnico quanto criativo – Luciana é conduzida por grandes ideias, uma mentalidade global e por empoderar empresários tecnológicos. Ela é defensora e líder de pensamento para a indústria de tecnologia imersiva do Reino Unido, tendo desempenhado papel fundamental na fundação do Realities Centre em Londres, e do subgrupo VRAR Tech London Advocates. Embaixadora e mentora da Code First Girls, Fundadores do Futuro e da série Q, entre outros, ela também é cogestora da Unfold Inclusion, uma empresa social que apoia vozes sub-representadas em XR.

Em sua primeira edição, o Rio Creative Conference vai revelar as trajetórias e os legados de três grandes nomes da indústria da MÚSICA global: Moogie Canazio, músico, compositor, engenheiro de som, produtor e DJ que já trabalhou na gravação de mais de 500 álbuns, sendo alguns deles trabalhos de Sarah Vaughan, Diana Ross, Barbara Streisand, Sérgio Mendes, Caetano Veloso, dentre muitos outros. Geoffrey Emerick é engenheiro de áudio de estúdio de gravação inglês que trabalhou com os Beatles nos discos “Revolver”, “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band”, “The Beatles” e “Abbey Road”. Ed Cherney, produtor, engenheiro é responsável por mixagens de álbuns de alguns dos principais artistas da música internacional, como Iggy Pop, Sting, Bob Dylan e os Rolling Stones, dentre muitos outros.

Adam Anders é outro nome confirmado. Produtor executivo de música conhecido pelo seu trabalho na série de comédia musical “Glee”, indicado ao Grammy e premiado com o ASCAP, Anders falará sobre trilha sonora.