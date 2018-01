Em seu primeiro ano como parte do Rio Creative Conference (Rio2C), o RioContentMarket, o maior encontro do audiovisual da América Latina, atingiu um número recorde de inscrições de players. Mais de 300 executivos e profissionais do mercado (50 deles pela primeira vez), de empresas do país e do exterior, estarão reunidos no evento, que acontece de 3 a 8 de abril, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Com o aumento do número de players, o total de projetos para as Rodadas de Negócios também cresceu. Por isso, o prazo para inscrições foi prorrogado até o dia 25 de janeiro, às 18h. As produtoras terão mais tempo para submeter seus projetos para os principais executivos do mercado audiovisual nacional e internacional, em encontros exclusivos. As inscrições são online, através do site www.rio2c.com.