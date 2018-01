O piloto de uma série de TV originou o documentário “Sailing Band”, do diretor e roteirista Denis Nielsen. Após meses planejando um documentário sobre a turnê da banda Sound Citzens pelo Caribe, o documentarista viu o projeto naufragar quando já estava em Antígua pronto para filmar. Sem um barco para transportá-los entre as ilhas, os integrantes da banda desistiram da turnê, mas Denis não desistiu do filme e assim nasceu o Sailing Band Project: um projeto que deu errado sobre uma banda que não deu certo. O documentário narra de forma espontânea e bem humorada as desventuras dos integrantes da banda durante a última turnê da Sound Citzens – ainda que eles não soubessem disso.

Ao acompanhar a banda formada por músicos de diferentes nacionalidades, incluindo o Brasil, Denis registrou cenários naturais, paisagens e animais que encontrava no caminho.

O filme tem estreia agendada para 11 de janeiro, com distribuição da Paris Filmes.