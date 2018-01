© Barbara Cunha

Saudade é um documentário que busca entender o significado desta palavra portuguesa dita ‘intraduzível’. O filme procura analisar este sentimento através da arte, vista pelos olhos de grandes artistas lusófonos contemporâneos, revelando de forma inédita a relação transversal que se estabelece entre a produção intelectual e a saudade.

Dirigido por Paulo Caldas, Saudade traz para as telas a atmosfera do cinema de autor, onde o aspecto plástico e sensorial do filme, convida o público a submergir em mares profundos de beleza e poesia.

Com imensa suavidade e delicadeza, levados pelo mar, pelo plano histórico, pela poesia, pela música, pelas artes plásticas, pelo corpo e pelas aparições expressivas da palavra saudade nos variados ramos dos fazeres estético-simbólicos, imagens e sons constroem uma narrativa emocional e envolvente, causando imediata empatia.

Saudade viaja através de países de língua portuguesa, passeando por sotaques e melodias, e encontra em suas andanças diversos artistas espalhados pelo mundo. O filme traz imagens exclusivas e depoimentos originais, costurando olhares, sensações, tragédias e alegrias, que nos levam das lágrimas às gargalhadas.

O longa registra a arte contemporânea através de um sentimento que é comum a todos, visitando também o passado, arquivando o presente, a arte e as ideologias de seus personagens, criando, assim uma saudade eternizada para os tempos futuros.

Saudade propõe um mergulho filosófico, antropológico e psicanalítico na arte contemporânea.

Adriana Falcão, Alex Flemming, Arnaldo Antunes, Déborah Colker, João Câmara, Johnny Hooker, Karim Aïnouz, Lira, Milton Hatoun, Nilda Maria, Ruy Guerra e Zé Celso estão entre os depoentes do documentário, que tem estreia prevista nos cinemas para o dia 18 de janeiro.