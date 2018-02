Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) é um criminoso, obcecado por Humphrey Bogart, que rouba um carro, mata um policial e vai para Paris, onde conhece Patricia Franchini (Jean Seberg), uma linda garota americana que vende jornais na Champs-Élysées. Poiccard tenta persuadi-la a fugir com ele para a Itália, sem lhe contar que é um foragido da justiça.

Realizado em 1960, com roteiro assinado por Godard e François Truffaut, “Acossado”, célebre obra do cineasta, será exibido, a partir de 8 de fevereiro, nos cinemas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, com distribuição da Zeta Filmes.

Jean-Luc Godard foi um dos expoentes da Nouvelle Vague na França, no final da década de 1950 e ao longo da década de 1960, ao lado de diretores como François Truffaut e Eric Rohmer. “Acossado”, seu primeiro longa, é um dos marcos do movimento. Desde então, mantém um trabalho constante no cinema. Seu último filme, “Adeus à Linguagem”, filmado em 3D, tornou-se um marco, ao quebrar padrões ligados ao formato.