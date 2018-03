A Agência Nacional do Cinema – ANCINE apresenta, durante o mês de março, uma mostra da mais nova safra de filmes brasileiros dirigidos por mulheres.

O projeto faz parte da série “Produção em Tela”, criada pela ANCINE em 2017, cujo objetivo é a exibição exclusiva de filmes nacionais que obtiveram financiamento público, seguidas de debates com as equipes técnicas, destacando questões relacionadas à produção.

Para o mês de março, o evento foi ampliado com sessões abertas para o público (com exceção dos dias 8 e 15 de março, que serão exclusivas para servidores da Agência) e mesa de debate com outros convidados, além da equipe da produção, que irão colocar em foco os diversos aspectos relacionados às mulheres.

As sessões acontecem na Cinemateca do MAM (Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo), no Rio de Janeiro. A entrada é gratuita, com distribuição de senha uma hora antes do evento.

A primeira sessão do evento é nesta quinta-feira, 1 de março, com o tema “O Audiovisual Contra a Violência e a Intolerância de Gênero”. Serão exibidos o curta “Tentei”, de Laís Melo, e o longa “Legítima Defesa”, de Susanna Lira, com debate após a sessão.

Durante o mês, haverá ainda exibições dos filmes “Bixa Travesty”, premiado no Festival de Berlim 2018; “Mormaço”, que participou do Festival de Roterdã e do Festival de Berlim, “Animal Cordial”, selecionado para o Festival de 2017; e “Café com Canela”, exibido no Festival de Roterdã.