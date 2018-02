A BRAVI (Brasil Audiovisual Independente) acaba de chegar ao Amapá. A produtora Amora Filmes é a mais nova associada da entidade, agora presente em 20 Estados brasileiros.

Com a chegada da Amora Filmes, a BRAVI soma agora 651 associados, sendo 524 na categoria nacional e 127 na nacional + internacional. Além do recém-chegado Amapá, também está em Minas Gerais, Distrito Federal, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e, claro, São Paulo e Rio de Janeiro. O RioContentMarket, agora sob a chancela Rio2C e em sua oitava edição, foi uma das estratégias da associação para alcançar essa abrangência.

Fundada em 1999, a associação atua fortemente para o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro e representa o setor em diversos fóruns de debates públicos e privados. Com uma estrutura profissional e reconhecida representatividade nacional, a BRAVI também participa ativamente das regulamentações do mercado audiovisual, incentivando a produção e novos modelos de negócios, além de oferecer capacitação especializada ao produtor independente. Por meio de relevantes parcerias institucionais, apoia a participação do empresário brasileiro no mercado audiovisual internacional.