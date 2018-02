No dia 26 de fevereiro, às 21h, o canal Arte 1 estreia O Tempo e a Música: Noel Rosa, quarta temporada da série documental dedicada à história da música brasileira. Desta vez, o foco é a obra de um dos mais consagrados nomes da música popular nacional, Noel Rosa.

Coprodução do Arte 1 com a CineGroup, o programa traça, em oito episódios, um recorte biográfico de Noel, compositor de mais de 300 músicas, de sambas a marchinhas, e nome que influenciou gerações ao longo dos séculos 20 e 21.

Com direção de Bel Mercês e apresentação e curadoria do jornalista e crítico musical Zuza Homem de Mello, cada episódio parte de uma canção como fio condutor para abordar uma fase da carreira do artista.

Além de fatos importantes da vida e trajetória do compositor e intérprete Noel Rosa, a série traz versões inéditas de suas obras executadas pelos músicos Moyseis Marques, Monarco, Marcos Sacramento, Maíra Freitas, Ana Costa, Roberto Seresteiro, Teresa Cristina e Alfredo Del Penho.