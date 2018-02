Criada e produzida pela Medialand, “Filme B” é uma série de TV com 5 telefilmes, entre 70 e 90 minutos, que traz o humor negro em cima de temas “Bs”, com personagens exagerados, irreais, loucamente livres, utilizando um tom de terror, mas com muito humor, um “Terrir”.

Nessa primeira temporada, os temas saem da raiz do filme B: histórias de vampiros, zumbis, boneca amaldiçoada, carro com vida e seres de outros planetas.

Em cada filme, há sempre uma ou duas partes da narrativa em que a história vira um grande vídeo clipe. Os personagens soltam a voz em letras e arranjos compostos por três grandes nomes da área musical: Ricardo Severo (“A Bonequinha da Mamãe”, “Entre Mortos e Vivos, “Os Mutantes do Espaço”) e os novos Mutantes Vinicius Junqueira e Henrique Peters (“O Vampiro da Paulista” e “A Van Assassina”).

Em “Entre Mortos e Vivos”, uma turma de serial killers confinada num manicômio judiciário se prepara para a festa de dia das bruxas, ao mesmo tempo que chega uma nova interna (Heloisa) para irritação da mais terrivel das assassinas em série, Claudia, apaixonada pelo companheiro de cela, Lucas. O destino acaba ligando Lucas e Heloisa e os dois terminam tendo um rápido romance, que deixará Claudia transtornada.

“A Van Assassina” traz o personagem Laurinho, um homem feliz, pelo menos quando está dentro da sua Kombi, ou vendendo “pastelzinho de carninha ou de queijinho”. Casado com a ex-prostituta Cleusa, ele tenta não levar a sério os absurdos que ouve todos os dias pela esposa e pela amiga de Cleusa, Shirley, que praticamente mora com o casal. Quando Laurinho ganha 350 milhões de reais na loteria, Cleusa e Shirley resolvem que vão viver ricas no Rio de Janeiro, mas não querem o pasteleiro junto, nem vivo. As duas só não sabem que a japonesa macumbeira, a Tomoto, já deu poder de magia para o espírito de Laurinho incorporar na Kombi e poder se vingar de suas algozes.

Em “O Vampiro da Paulista”, Conde Ysefer é um vampiro com mais de mil anos, abandonado na Romênia pela bruxa Misti, seu grande amor. Além de viver à sombra da fama de Conde Dracula, Ysefer acabou de ser comprado num leilão por uma tal de Internet. Não só comprado, humilhado, mas também enviado para um mundo estranho chamado Brasil, mais precisamente para a Av. Paulista, em São Paulo. Depois que a noite chega, Ysefer sai de seu caixão e descobre que Misti está por perto, vivendo com uma tal de Augusta.