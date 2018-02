© Eny Miranda

Iniciaram, no Rio de Janeiro, as filmagens da comédia “Crô em Família”, lançamento que tem como protagonista Marcelo Serrado e deve estrear nos cinemas ainda este ano. Com direção de Cininha de Paula, a produção traz um elenco de peso com nomes como Marcos Caruso e Marcus Majella.

Já famoso, bombado e dono da própria escola de etiqueta e finesse, Crô (Marcelo Serrado) se vê, no entanto, sozinho e sem família. Carente e vulnerável, acaba ficando à mercê de supostos parentes, Orlando (Tonico Pereira), Marinalva (Arlete Salles), Luane (Karina Marthin) e Nando (João Baldasserini), cujas intenções não parecem ser das melhores. Ao lado das inseparáveis Geni (Jefferson Schroeder), Magda (Mary Sheila) e Jurema (Fabiana Karla), ativa aluna emergente, mas sempre desviando do veneno da pérfida colunista Carlota Valdez (Monique Alfradique), Crô embarcará numa aventura repleta de pinta para descobrir a sua verdadeira família.

A produção do longa é da Total Entertainment, em coprodução com a Globofilmes, e distribuição da Imagem Filmes.