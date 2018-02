Estão abertas as inscrições para o Concurso Curta Ecofalante, que premia produções de estudantes universitários, de cursos técnicos, do Ensino Médio e de escolas livres de cinema. Os curtas selecionados serão exibidos na 7ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que acontece de 31 de maio a de 13 de junho, em cinemas e espaços culturais da cidade de São Paulo. A premiação tem três categorias: Melhor Curta Ecofalante – Universitário, Técnico e Cursos Livres de Cinema, com prêmio de R$ 3.000,00; Melhor Curta Ecofalante – Ensino Médio; e Melhor Filme – Júri Popular.

Os filmes devem ter sido finalizados a partir de 2016, ter até 30 minutos de duração e tratar de temas socioambientais, tais como:​​ ​água, alimentação, consumo, contaminação, energia, habitação, mobilidade, mudanças climáticas, poluição, sustentabilidade, povos & lugares, ativismo ambiental, resíduos sólidos, áreas verdes, áreas urbanas, economia verde, globalização, vida selvagem, políticas públicas socioambientais.

As inscrições podem ser feitas até 10 de março, pelo site www.ecofalante.org.br/mostra. Todos os filmes inscritos serão analisados pela comissão de seleção da mostra. Os critérios de seleção terão como base as qualidades artísticas, técnicas e a relevância temática da obra. Filmes que não cumprirem com o regulamento do concurso, disponível no mesmo site, não serão considerados.