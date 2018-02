A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (Sav/MinC) anunciam o início das inscrições para o DOCTV CPLP III. O concurso internacional de seleção de projetos é uma iniciativa do Programa de Fomento à Produção e Teledifusão de Conteúdos Audiovisuais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O objetivo do Programa CPLP Audiovisual biênio 2017/2019 é incentivar e difundir, em escala mundial e nacional, o desenvolvimento de documentários dos nove países de língua portuguesa participantes: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste.

Serão escolhidos nove projetos de documentários inéditos de até 52 minutos, sendo um de cada país, que reflitam a realidade e situação socioeconômica contemporânea das nações que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Os filmes devem respeitar o orçamento de €50.000,00 (50 mil euros). Não serão aceitas propostas que ultrapassem o valor estipulado.

Além de financiamento, os projetos selecionados terão acesso à Oficina de Desenho Criativo de Produção, a ser realizada em maio de 2018.

O programa de fomento à produção e difusão de documentários de países de língua portuguesa oferece uma plataforma efetiva de visibilidade da produção audiovisual contemporânea da CPLP no mercado internacional.

Os documentário inéditos ganham estreia mundial em faixa nobre de programação e até duas reprises nas emissoras públicas de televisão que fazem parte da Rede CPLP Audiovisual. A TV Brasil está nesse grupo e vai exibir com exclusividade os filmes produzidos no DOCTV CPLP III em território nacional.

Podem participar do concurso realizadores e produtoras dos Estados-membros da CPLP, não havendo limite de candidaturas de projetos aos interessados. São exigidos dos realizadores e produtoras comprovantes tributários bem como documentações que comprovem os cumprimentos legais exigidos em cada país.

A candidatura deve ser realizada online no site http://pav.cpl p.org , até o dia 6 de abril. A avaliação dos projetos acontece no início de maio, mês em que os vencedores serão anunciados.