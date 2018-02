Ex-Pajé, documentário escrito e dirigido por Luiz Bolognesi (Uma História de Amor e Fúria), é um dos finalistas ao prêmio de Melhor Documentário no Festival de Berlim, cujo vencedor será anunciado no sábado, 24 de fevereiro. O longa foi um dos 18 selecionados entre os mais de 100 documentários presentes no festival. O filme está na mostra Panorama, da qual participaram 20 documentários, sendo quatro escolhidos como finalistas. Além de Ex-Pajé, o longa Aeroporto Central, de Karim Aïnouz, também foi selecionado.

O longa de Bolognesi teve première em Berlim no sábado, 17 de fevereiro, na qual o diretor divulgou um Manifesto de Povos e Lideranças Indígenas do Brasil, assinado por 28 lideranças e 15 organizações indígenas que propunha um país com mais tolerância e respeito, e que criticava o etnocídio. Um dos trechos afirmava: “Hoje atravessamos muitas crises, ecológica, econômica, política, a nossa frágil democracia foi atacada e os territórios indígenas estão sendo invadidos e saqueados”.

Ex-Pajé mostra o drama contemporâneo dos povos indígenas a partir da história de Perpera, um índio Paiter Suruí que viveu até os 20 anos num grupo isolado na floresta onde se tornou pajé. Após o contato com os brancos, um pastor evangélico afirma que os atos e saberes do pajé são coisas do Diabo e Perpera passa a viver um conflito interno. Apesar de se dizer evangélico e se definir como ex-pajé, continua tendo visões dos espíritos da floresta.

Ex-Pajé é uma produção da Gullane e Buriti Filmes, com distribuição da Gullane.