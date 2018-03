Nimbus, o Caçador de Nuvens © Cento e Oito Filmes

Em sua primeira edição, o InterAnima – Festival Internacional de Animação e Interatividade traz para Brasília 56 produções, entre curtas e longas-metragens, brasileiros e de outros 25 países, além de filmes em realidade virtual, experiências imersivas e debates com profissionais da animação, tecnologia e games. O evento ocupa o teatro da Caixa Cultural, durante três dias, de 2 a 4 de março, com uma programação gratuita formada por animações autorais recentes de destaque em mostras e festivais no Brasil e no exterior, a maioria inédita na cidade.

O InterAnima tem como objetivo estimular e difundir no Distrito Federal a cadeia do audiovisual, especialmente a animação, propor encontros e intercâmbios de experiências entre profissionais da área, formar novas plateias e ainda contemplar o imenso público amante da animação existente na região.

Curadora convidada desta edição do InterAnima, a cineasta e animadora Nara Normande fez uma seleção que privilegia diferentes técnicas, temáticas e nacionalidades.

Um ambiente criativo e de trabalho majoritariamente masculino, a animação vê aumentar gradativamente o número de profissionais mulheres atuando na área. Para dar visibilidade a esse crescimento, o InterAnima privilegiou produções dirigidas por elas, com a presença de 22 animadoras na programação.

Nas duas mostras internacionais e na Mostra Brasil, estão filmes que abordam temas como existencialismo, relações sociais, familiares, políticas, amorosas e ainda o abstrato e o poético. A mostra Surdocine, voltada para o público surdo, apresenta filmes que encantam sem uma única palavra. A mostra Desejo e Obsessão, por sua vez, tem a sexualidade como mote de suas produções. As duas mostras voltadas para o público infantil são formadas por curtas animados que fogem do convencional com histórias criativas e de visual arrebatador.

A homenageada do evento, Signe Baumane, conta com uma mostra com nove de seus curtas, além da exibição, na sessão de abertura do festival, de seu primeiro longa-metragem, Rocks in my Pockets. Nascida na Letônia e radicada nos Estados Unidos, Signe trabalhou como ilustradora de livros e escreveu, dirigiu e animou 15 curtas e um longa que foram exibidos em mais de 300 festivais de cinema ao redor do mundo e receberam vários prêmios. Ela utiliza papel machê, desenho à mão, stop motion e computação gráfica para dar vida às suas produções. Atualmente, Signe Baumane trabalha em seu segundo longa animado.

Encerrando o festival, dentro da sessão Amanhã há de ser outro dia, será exibida a animação Persépolis, produção francesa dirigida por Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, que alcançou grande sucesso internacional e, em 2018, completa uma década de seu lançamento nos cinemas do Brasil.

Oferecer ao público a possibilidade de ter contato com a realidade virtual – também conhecida pela sigla VR (do inglês virtual reality) ou cinema de 360° –, em curtas-metragens ou experiências imersivas, é um dos objetivos do InterAnima. São criações que permitem às pessoas mergulhar em universos que emulam a realidade ou a mais delirante ficção, utilizando os mais novos equipamentos desenvolvidos para a área, como a ferramenta Tilt Brush, que possibilita a criação de desenhos e esculturas animados dentro da realidade virtual, ou os óculos Gear e Vive, os principais para utilizar realidade virtual.

Também presente no evento, o app Brasília Aumentada funciona com marcadores que exibem ícones da arquitetura da cidade. Com o app instalado, o usuário aponta a câmera do celular para as imagens e vê o resultado 3D.

A sala Gente Arteira receberá dois debates. O primeiro, em 3 de março, será sobre realidade virtual e animação, com Alexandre Calil (VRXP/SP), Rodrigo Terra (ARVORE/SP) e Ana Arruda (Curta Brasília/DF). No dia seguinte, o tema do encontro é games e animação, com Saulo Camarotti (Behold Studios/DF) e Fabrício Ofuji (IESB/DF).

A programação completa está disponível em www.facebook.com/interanimafest.

InterAnima – Festival Internacional de Animação e Interatividade

Data: 2 a 4 de março

Local: Caixa Cultural – Setor Bancário Sul quadra 4 Lotes 3/4 – Brasília

Entrada gratuita: os ingressos podem ser retirados a partir de uma hora antes do horário de cada sessão. Acesso limitado à lotação do teatro.