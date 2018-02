De 15 a 21 de março, o público da cidade de São Paulo será convidado a conferir um panorama do cinema brasileiro contemporâneo na 6ª edição da Mostra Tiradentes SP, uma parceria entre a Universo Produção e o Sesc-SP. Além da exibição de filmes, a programação, norteada pela temática central Chamado Realista, conta ainda com debates, encontros, oficina e laboratório. Novidade desta edição, o LAB Imersão DocBrasil, ministrado pelo curador Cleber Eduardo, se configura como uma oportunidade singular para realizadores em início de carreira, com projetos de documentário em desenvolvimento. Serão selecionados cinco projetos de documentário, totalizando 10 profissionais participantes. O laboratório acontecerá de 16 a 19 de março, no CineSesc (Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César). As inscrições são gratuitas e vão até 28 de fevereiro, pelo site www.mostratiradentes.com.br.

O laboratório é voltado exclusivamente para diretoras e diretores maiores de 18 anos e com até no máximo dois longas-metragens finalizados até março de 2018. Não se trata de um laboratório pensado para formatação de projetos para o circuito internacional de festivais e de mercados de telas, mas realmente uma imersão nas ideias, escolhas, caminhos e dificuldades de cada um dos projetos selecionados, sempre abordados por suas particularidades e potencialidades estéticas. Para receber o certificado, o aluno deverá comparecer em todas as aulas.

Ministrada pelo professor, ator e diretor Renan Rovida, a oficina Atuação no Cinema Realista integra também a programação de ações formativas da Mostra Tiradentes SP 2018. Com o objetivo de estimular a vivacidade nas atuações em cinema, a oficina pretende aproximar os alunos e alunas da atuação no Cinema, através de breve introdução teórica e exercícios práticos para qualificar a apreciação e suas práticas artísticas como atores e atrizes. As aulas serão ministradas entre os dias 17 e 20 de março, no CineSesc.

As inscrições deverão ser feitas presencialmente, no balcão de atendimento do CineSesc, no horário das 13h30 às 21h30. Para aqueles que tiverem a carteira do Sesc (credencial plena), as inscrições serão feitas de 2 a 9 de março, pelo valor de R$ 12, e de 10 a 14 de março, para o público em geral, R$ 40 (inteira) e R$ 20 (estudante). Os interessados deverão apresentar um breve currículo e a credencial plena (no caso de associados) ou o RG (para o público em geral). Para receber o certificado, o aluno deverá comparecer em todas as aulas.