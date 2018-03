A mostra Retrospectiva Luchino Visconti, uma realização do Sesc São Paulo, com produção da Distribuidora FJ Cines, acontecerá no CineSesc, em São Paulo, durante o período de 1 a 14 de março. Cada filme será exibido duas vezes.

As cópias em 35mm serão coletadas diretamente na “Cineteca Nazionale”, em Roma, com autorização somente para o CineSesc, pois o mesmo possui dois projetores 35mm, que permite que a cópia original não seja montada. Serão exibidos 10 em 35 mm e 1 cópia em DCP vindas de Roma. Outras cópias virão de arquivos da Inglaterra e dos EUA e do Brasil.

O cineasta italiano Luchino Visconti é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Iniciou sua carreira com Jean Renoir, de quem foi assistente antes de dirigir seu primeiro longa, Obsessão, iniciando um processo que o acompanharia por muitos filmes: a censura, a dificuldade de exibição dos títulos, pela exploração de uma miríade de temáticas escandalosas para a sociedade italiana, como a violência, a homossexualidade (ainda que sugerida), o enfrentamento aos governos fascistas e democratas cristãos italianos. “Obsessão”, junto com “Bellissima”, a “Terra Treme” e “Rocco e seus Irmãos”, este último vencedor do Fipresci e prêmio especial em Veneza, em 1960, muitos consideram como o início do neo-realismo italiano, movimento cultural iniciado no final da Segunda Guerra Mundial, que marcou profundamente Visconti e que teve também como expoentes Vittorio de Sica e Roberto Rossellini.

Em sua carreira, produziu obras-primas como “O Leopardo”, seu maior sucesso comercial, baseado no livro de Tommaso di Lampedusa, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Seus filmes concorreram a inúmeros prêmios em festivais em todo o mundo, sempre com destaque para Cannes e Veneza.

Nobre de nascimento, fez da decadência da aristocracia um de seus temas preferidos, como fica evidente também em “Ludwig”. Visconti iniciou e deu sustentação às carreiras de artistas fundamentais como Alain Delon, Claudia Cardinale e Silvana Mangano.

Filmografia completa do cineasta:

Il Innocente O Inocente Luchino Visconti 1976 Gruppo di família in un interno Violência e Paixão Luchino Visconti 1974 Ludwig Ludwig Luchino Visconti 1973 Morte a Venezia Morte em Veneza Luchino Visconti 1971 La caduta degli dei Os Deuses Malditos Luchino Visconti 1969 Lo straniero O Estrangeiro Luchino Visconti 1967 Le Streghe As Bruxas Luchino Visconti, Federico Fellini, De Sica, Pasolini 1967 Vaghe stelle Dell`orsa Vagas Estrelas da Ursa Luchino Visconti 1965 Il Gattopardo O Leopardo Luchino Visconti 1963 Boccaccio 70 Boccaccio 70 Luchino Visconti, De Sica, Fellini 1962 Rocco e I soui fratelli Rocco e Seus Irmãos Luchino Visconti 1960 Le Notti Bianche Noites Brancas Luchino Visconti 1957 Senso Senso – Sedução da Carne Luchino Visconti 1954 Siamo Donne Nós, as Mulheres Luchino Visconti, Zampa, Rossellini 1953 Bellissima Belíssima Luchino Visconti 1951 La terra trema A Terra Treme Luchino Visconti 1948 Ossessione Obsessão Luchino Visconti 1943

A programação completa da mostra pode ser conferida no site www.sescsp.org.br.

Mostra Retrospectiva Luchino Visconti

Data: 1 a 14 de março

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César – São Paulo – (11) 3087-0500

Ingressos: R$ 12 (inteira); R$ 6 (+60 anos, estudante e professor da rede pública de ensino); R$ 3,50 (trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc)