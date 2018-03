© Gui Maia

“Motorrad”, dirigido por Vicente Amorim, traz ação, perseguição e morte, em meio à paisagem árida da Serra da Canastra, em Minas Gerais. No thriller, um grupo de motocross se aventura por uma trilha desconhecida e passa a ser caçado por motoqueiros assassinos. Os irmãos Hugo (Guilherme Prates) e Ricardo (Emilio Dantas), começam a desconfiar da misteriosa Paula (Carla Salle) enquanto lutam para escapar.

Com distribuição da Warner Bros. Pictures, o longa tem a estreia marcada para 1º de março. “Motorrad” é produzido por LG Tubaldini Jr e André Skaf. A produção da Filmland Internacional é inspirada nos quadrinhos de Danilo Beyruth, um dos maiores nomes da HQ nacional e atual colaborador da DC Comics.

O filme foi o único representante brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2017, onde teve sua estreia mundial na prestigiosa seção ”Contemporary World Cinema”. Após a exibição em Toronto, o longa já garantiu a distribuição para vários países: Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Japão, Canadá, China, entre outros.

No Brasil, “Motorrad” teve sua primeira exibição na Mostra Hors Concours do Festival do Rio, no ano passado. E o thriller teve uma programação especial na Comic Con Experience 2017, em São Paulo.