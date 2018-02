Além da Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo, acontece em paralelo a Mostra Empodera – um edital para coprodução, exclusivo para mulheres. A Mostra Empodera tem o intuito de estimular a produção feminina no audiovisual, e vai premiar com R$2.600,00 o projeto escolhido.

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) reconheceu a baixa participação de mulheres no audiovisual em pesquisa recente – segundo levantamento inédito da própria Ancine, das 2.583 obras audiovisuais registradas em 2016 na agência, apenas 17% foram dirigidas e 21% roteirizadas por mulheres, embora mais da metade da população brasileira seja feminina.

Pensando nisso, a Mostra Empodera, será uma exibição dentro da Parada de Cinema, que acontece de 2 a 6 de maio, com foco em descobrir novas criadoras no audiovisual piauiense e estimular a produção de conteúdo entre as mulheres.

Serão aceitos projetos audiovisuais exclusivamente de mulheres (podem ser cis ou trans), com idade a partir de 18 anos, nascidas no Piauí e regiões próximas – que compreendam os gêneros de ficção, documentário, animação ou experimental e com duração máxima de 15 minutos. O projeto escolhido será viabilizado pela Parada de Cinema, que também ajudará com equipamentos de vídeo e captação de áudio caso necessário, numa proposta de coprodução.

As inscrições vão até 18 março, através do site www.paradadecinema.org, onde está disponível o edital e o email para o qual deve ser enviado o material solicitado (ficha de inscrição) – mostraempodera@gmail.com.

Este ano, o evento terá oficinas na Casa da Cultura, shows no Clube dos Diários e exibições na Sala Torquato Neto. A 5ª Parada de Cinema tem apoio do Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual e Governo Federal.