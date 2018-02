A história das transformações de uma região por meio do olhar e da relação de três irmãos: Samuel, Vinícius e Rafael. Este é o mote de Paulistas, de Daniel Nolasco, que estreia nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, nas cidades de Aracaju, Belém, Catalão, Curitiba, Fortaleza, Goiania, João Pessoa, Maceió, Manaus, Niteroi, Palmas, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Paulo e Teresina, pelo projeto Sessão Vitrine Petrobras.

O curta de animação Quando os Dias Eram Eternos , dirigido por Marcus Vinicius Vasconcelos, será exibido antes das sessões do filme.

Os três se mudaram para a região urbana de Catalão e deixaram para trás a cidade onde nasceram, retornando apenas para passar férias. O filme é inspirado na história do próprio diretor, que passou pelo mesmo processo de migração que os personagens.

Até a década de 1970, o local era uma região rural do sul de Goiás formada por um conjunto de pequenas fazendas, todas com poucos hectares de terra e com agricultura de subsistência. Todos os moradores da região de Paulistas eram de uma mesma família. Este cenário começou a mudar no fim dos anos 80, com a chegada da monocultura da soja no Estado e com a compra dessas fazendas pelos latifundiários. Começou aí o êxodo da população rural para as cidades, transformando a região em um país de população urbana.

Para compor esse cenário de contradições entre a tradição e a modernidade, o doc intercala imagens do cotidiano das pessoas dos Paulistas e imagens da hidrelétrica, e a paisagem sonora de cada um desses lugares busca construir esse conflito que está estabelecido nesta região: da floresta morta à beira do rio ou da plantação de soja que quase invade as poucas casas que ainda restam no local.