No dia 1 de março, o documentário Piripkura, dirigido por Mariana Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge, estreia no Espaço Itaú de Cinemas, em seis cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Salvador e Porto Alegre.

Pakyî e Tamandua são os dois integrantes do povo Piripkura que, isolados da sociedade, vivem com um facão, um machado cego e uma tocha, cercados por fazendas e madeireiros, em uma área protegida na floresta amazônica, no Noroeste do Mato Grosso.

O documentário apresenta expedições periódicas de Jair Condor, coordenador da Funai, que acompanha Pakyî e Tamandua desde 1989. Rita, a terceira sobrevivente Piripkura que se tem notícia, embarca com Jair em algumas expedições para monitorar vestígios que comprovem a presença deles na floresta e, assim, garantir a proteção do território habitado por eles.

Produzido pela Zeza Filmes, em parceria com a Maria Farinha Filmes e Grifa Filmes, Piripkura foi exibido e premiado no Festival Cinema do Rio e no Festival Internacional de Documentários de Amsterdã (IDFA). Em outubro, ganhou o prêmio de melhor longa-metragem de documentário na 19ª edição do Festival do Rio e, em novembro, recebeu o prêmio de direitos humanos no IDFA.

Piripkura é um documentário viabilizado com o Canal Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual.