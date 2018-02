© Guilherme Samora

A cantora Rita Lee assinou com a produtora Biônica Filmes o contrato para a produção do longa-metragem baseado no livro “Rita Lee – Uma Autobiografia”, o livro não-ficção mais vendido em 2017. O contrato prevê, além do longa, a produção de um documentário sobre a vida da cantora e uma série original de TV.

A Biônica Filmes, dos sócios Bianca Villar, Fernando Fraiha e Karen Castanho, planeja filmar o longa em 2019. Este ano, desenvolverá o roteiro do filme e escolherá a atriz que viverá Rita no cinema. O roteiro do filme será assinado por Patricia Andrade e Nelson Motta. “É um projeto perfeito para a Biônica. É popular e potente artisticamente. Vai ser uma honra imortalizar essa história no cinema”, comentou a produtora Bianca Villar.

Ainda em 2018, a Biônica vai filmar dois longa-metragens: o primeiro filme live-action da Turma da Mônica, “Laços”, com direção de Daniel Rezende, e “Pedro”, com direção de Laís Bodanzky.

Na foto, estão, na frente, Karen Castanho, Rita Lee e Bianca Villar e, atrás, Roberto de Carvalho, João Lee e Fernando Fraiha.