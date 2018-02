O Programa Encontros com o Cinema Brasileiro, iniciativa da ANCINE, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgou nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, os longas-metragens brasileiros selecionados pela curadoria da Quinzena dos Realizadores entre os inscritos na 27ª edição do Programa. A mostra francesa realiza este ano sua 50ª edição entre os dias 9 e 19 de maio, paralelamente ao Festival de Cinema de Cannes.

De 26 de fevereiro a 2 de março, a curadora Anne Delseth estará no Rio de Janeiro para assistir aos 13 filmes selecionados em sessões exclusivas, nas salas de cinema da Cinemateca do MAM e do Centro Cultural da Justiça Federal, apoiadores dos Encontros. Confira abaixo os títulos escolhidos pela curadora:

“Boni Bonita”, de Daniel Barosa (Ninboo’s & Werner Cine)

“Além do Homem”, de Willy Biondani (Bossa Nova Films)

“O Conto da Coruja”, de Tetsuya Maruyama (Caseiras Produções Culturais)

“Legalize Já”, de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé (Academia de Filmes)

“Los Silencios”, de Beatriz Seigner (Enquadramento Produções)

“Guerra de Algodão”, de Marília Hughes e Cláudio Marques (Coisa de Cinema)

“O que Resta”, de Fernanda Teixeira (Buendía Filmes e Cafeína Produções)

“Dias Vazios”, de Robney Bruno de Almeida (Flo Projetos)

“Mare Nostrum”, de Ricardo Elias (Raiz Produções Cinematográficas)

“O Juízo”, de Andrucha Waddington (Conspiração Filmes)

“Entre Irmãs”, de Breno Silveira (Conspiração Filmes)

“Rodantes”, de Leandro HBL (Mosquito Project)

“Fica Mais Escuro Antes do Amanhecer”, de Thiago Luciano (Zero Grau Filmes)

Anne Delseth fez suas escolhas tomando como base os teasers e as informações fornecidas pelos produtores nas inscrições desta 27ª edição do Programa. Seis entre os filmes são de produtoras associadas ao Programa Cinema do Brasil, parceiro institucional dos Encontros. Os responsáveis pelos filmes inscritos não selecionados para as sessões podem, caso haja interesse, enviar suas obras em DVD para que sejam entregues à curadoria pela equipe do programa.

Aproveitando a passagem dos profissionais pelo Brasil e com o objetivo de aproximar diretores, produtores, distribuidores e o público geral interessado no circuito internacional de festivais, a ANCINE apresenta o projeto “Conversas com Curadores”.

Anne Delseth será a convidada desta primeira edição, que conta com o apoio do Consulado-Geral da França no Rio de Janeiro. Na palestra, ela vai falar sobre sua experiência com curadoria, dar informações sobre o processo seletivo, o perfil dos filmes selecionados e o que é preciso para participar da Quinzena dos Realizadores.

O evento acontece na quarta-feira, 28 de fevereiro, a partir das 15h, na BiblioMaison – Biblioteca do Espaço Cultural da França, na Av. Presidente Antônio Carlos, 58, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro. Os interessados em participar devem confirmar presença até o dia 27 de fevereiro, pelo email cerimonial@ancine.gov.br. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas.