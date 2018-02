A segunda temporada da série Natália estreia na TV Brasil nesta quarta (21), às 21h15. Dirigida por André Pellenz, conta a história da modelo negra Natália que volta ao país depois de cinco anos de uma carreira de sucesso no exterior. Com 13 capítulos, a atração produzida pela Academia de Filmes tem reprise aos domingos, às 18h30.

Na primeira temporada, que foi ao ar na TV Brasil em 2011, Natália era um jovem tímida e virgem, de 19 anos, filha de um pastor evangélico, que deixava o subúrbio do Rio para ser modelo. Na nova fase, após fazer sucesso na carreira e morar em Nova Iorque, ela volta ao Brasil para lançar sua primeira coleção como estilista.

A segunda temporada começa com a chegada de Natália ao país para começar sua nova carreira de estilista. Nesta temporada, a protagonista é interpretada pela atriz Angela Peres que também é doutoranda em Antropologia.

Mal chega ao Brasil, logo no primeiro dia, Natália é surpreendida com a denúncia contra seu pai Marcelino, vivido pelo ator e fundador do grupo “Nós do Morro” Guti Fraga.

Ele é acusado de envolvimento em um esquema de corrupção da ONG “Mais uma Chance”, que reabilita dependentes químicos. Marcelino é acusado de ser laranja de Anderson (Wagner Santisteban), dono da ONG, deputado estadual e também pastor evangélico.

A trama se desenrola quando Ingrid (Leona Cavalli), uma empresária ousada e mulher de Otávio (Claudio Lins), ex-namorado de Natália, propõe sociedade à protagonista. Além de enxergar uma chance real de lucro, Ingrid percebe que a presença de Natália no Brasil pode interferir em seu casamento, e por isso quer manter a rival por perto.

Junto de Ingrid, Otávio e Glória (Maurício Branco, agora interpretando uma mulher trans), Natália abre uma grife de roupas, mas terá que aprender a administrar a vida de estilista, ao mesmo tempo em que lida com o pai na prisão e com o amor que sente pelo seu ex. A modelo vive ainda um dilema ao descobrir que a firma contratada para confeccionar as roupas de sua marca usa mão de obra escrava.

A série discute assuntos bastante atuais como o empoderamento feminino, ética na política, trabalho escravo na indústria da moda, afirmação racial e até mesmo a transsexualidade. A primeira temporada exibiu o primeiro beijo gay masculino da TV aberta brasileira e, agora, a mesma personagem envolvida no beijo quer mudar de sexo.

Ainda integram o elenco da minissérie Michelly Campos, como Daiana, irmã da protagonista; Karen Junqueira, como Vivienny; e Hugo Bonemer, como Theo Villaça Jr., importante vértice de um triângulo amoroso com Natália e Otávio.

A série também irá ao ar no Canal Universal a partir do dia 2 de março.