Eventos ligados ao mundo da sétima arte chegam à unidade Lapa Scipião com objetivo de reunir interessados em debater e assistir filmes de diretores premiados.

Diálogos Animados: Curta em Animação abre a temporada em 22 de fevereiro. Os produtores Fabio Yamaji e Alois Di Leo exibirão trechos de suas animações com o intuito de promover reflexão sobre o formato de curta-metragem nesse gênero do cinema. O evento acontecerá das 19h30 às 22h30, na unidade, e os debates irão até abril.

Fabio Yamaji é animador, diretor, montador e fotógrafo. Ao todo, ele já fez mais de 200 trabalhos profissionais, entre curtas cinematográficos e clipes. Por três vezes, Fabio venceu o Anima Mundi. Já Alois Di Leo é fundador de um estúdio de animação e uma de suas produções já foi reproduzida em festivais internacionais. Além disso, o diretor ganhou o prêmio internacional “Lotte Reiniger Promotion Award”.

O documentário com a história das videolocadoras de São Paulo será exibido para o público em 26 de fevereiro no evento CineMagia: Passado e Futuro do Cinema em Casa – exibição e debate. Com a presença do diretor do longa, Alan Oliveira, a roda de conversa também contará com a presença de Daniel Grizante, professor de Pós-graduação em Animação, e Ediwn Perez, docente da área de Audiovisual da unidade Lapa Scipião. O filme será exibido a partir das 19h30 na unidade.

Para participar dos dois primeiros debates, é necessário realizar uma inscrição na página da unidade no Portal Senac: www.sp.senac.br/lapascipiao.

A participação é gratuita e as vagas são limitadas de acordo com a lotação do espaço. Os participantes inscritos devem comparecer à atividade com 30 minutos de antecedência do horário de início para garantia da sua vaga.