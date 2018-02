Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Batalha Animada. Estúdios de games sediados na cidade de São Paulo podem participar do processo. O prazo limite é 26 de março e as inscrições devem ser feitas através do link http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/3518.

O concurso, que está em seu segundo ano, investe no desenvolvimento de um jogo para celular a partir de uma animação nacional.

Para participar da seletiva, é necessário gravar um vídeo-projeto dizendo qual animação querem adaptar e como.

Um corpo de jurados, formado por especialistas na área, escolhe as quatro melhores propostas, que receberão R$ 5 mil cada para a criação de um protótipo do jogo.

O projeto vencedor recebe um prêmio de até R$ 80 mil para desenvolver o game em um tempo médio de quatro meses. A data do anúncio está prevista para junho; e a entrega do jogo, para 26 de outubro.

As animações que podem ser escolhidas são:

Angeli The Killer (Coala Filmes)

Angeli The Killer é uma série de animação stop-motion na qual o cartunista Angeli ironiza nossa mediocridade diária enquanto seus personagens ganham vida em uma cidade grande e decrépita. A série se inspira livremente na obra e na personalidade de Angeli, mesclando entrevistas do próprio autor com esquetes adaptadas das suas histórias em quadrinhos.

Nilba e os Desastronautas (44 Toons)

Os Desastronautas estão perdidos no espaço. E em vez de tentar levar a tripulação sã e salva de volta para a Terra, o capitão da nave só quer saber de se divertir. Afinal, o capitão Nilba é só uma criança.

Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma (44 Toons)

Osmar é o primogênito das fatias do pão de forma, aquela que sempre fica pra trás e acaba menosprezado por causa da sua casca avantajada. Mas Osmar não se deixa embolorar. Em seu panificado mundo busca digerir com bom humor os bolos que leva e os caldos que toma. Uma suculenta série de humor ácido de gosto nada duvidoso.

Oswaldo (Birdo Filmes)

Oswaldo é um pinguim que foi achado ainda bebê na praia de Ipanema. Criado como gente por um casal carioca, agora ele tem que encarar seu maior desafio: frequentar o 6º ano do colégio. Toda criança sabe que isso é mais difícil que parece. Ainda mais para Oswaldo, que passou a vida no ar condicionado de casa, protegido das loucuras do mundo lá fora. Junto de seus novos amigos Tobias e Léia, o tímido e sonhador pinguim terá que enfrentar suas inseguranças, os valentões, o calorão e todas as surpresas que pintarem no caminho.

Papaya Bull (Boutique Filmes)

Seja bem vindo à ilha de Papaya! Um lugar isolado do mundo e cheio de tradições esquisitas, onde cada criança recebe um boizinho para ser seu melhor amigo. Cada um dos pequenos da ilha faz par com seu bovino do momento em que nasce até a adolescência… Menos Cacupé, um garoto estrangeiro que chegou a ilha sabe-se lá como, e que depois de tanto insistir ganhou um ruminante para chamar de seu: Sócrates, um boi neurótico e contestador que sobrara por ali. E, sem querer, esse par inusitado e desajustado vai começar a colocar em xeque todos os costumes da ilha de Papaya…

SOS Fada Manu (Boutique Filmes)

SOS Fada Manu narra as desventuras de Manu, uma aprendiz de fada madrinha, que pretende resolver os problemas de todos os habitantes do Reino com seu guarda-chuva, que é, na verdade, uma varinha mágica. Junto com seus amigos, o medroso João e o Duque, um sapo que acredita ser nobre, Manu ajuda as inusitadas personagens de contos de fadas. Nesse reino, a Cinderela tem um pezão, o lobinho mal sofre na mão dos três porquinhos e tem ainda a Bruxinha Valquíria. Mas os feitiços de Manu nem sempre saem como esperado, já que ela própria piora as situações ao achar que já sabe o suficiente para resolver tudo sozinha.

Tordesilhas (44 Toons)

Tordesilhas é uma série de humor que conta a história de um grupo de cinco atrapalhados bandeirantes se aventurando pelo sertão brasileiro do século XVI, expandindo os limites das Tordesilhas, em busca de tesouros e riquezas.

Turma da Mônica – Série Animada (Maurício de Souza Produções S/A)

Um grupo de amigos está sempre se metendo em confusão no Bairro do Limoneiro. Acompanhem todas as aventuras da Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e de todo resto da Turma. Baseado nos quadrinhos criados por Mauricio de Souza.

O Batalha Animada é uma realização da Spcine e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.