Depois de integrar a seleção dos festivais de Havana (Cuba), do Rio, Mostra de SP e Cinequest (EUA), o primeiro longa-metragem do diretor e roteirista Pedro Coutinho chega ao circuito brasileiro de cinema no dia 1 março. Todas as Razões para Esquecer tem os atores Johnny Massaro e Bianca Comparato como protagonistas.

Produzido pela Paranoid, com distribuição da Pagu Pictures e da Bretz Filmes, o longa traz a história de Antônio, vivido por Johnny Massaro e personagem central dessa comédia romântica. O jovem, um rapaz que vê seu namoro de três anos chegar ao fim, acredita que rapidamente esquecerá Sofia, interpretada por Bianca Comparato. Mas, nada é tão simples quanto parece.

Ao ver a impossibilidade de controlar seus próprios sentimentos, Antônio passa a boicotá-los para se libertar da lembrança da ex-namorada, usando todos os tipos de medidas paliativas contemporâneas: psicanálise cognitiva, remédios tarja preta e o aplicativo Tinder, entre outras, as quais o levam a passar por inúmeras situações tragicômicas.

Filmada em 2016, em São Paulo, e idealizada como uma produção rápida, de formato colaborativo, a narrativa tem temática contemporânea, que utiliza o humor como recurso de alívio para as angústias de seu protagonista.

Todas as Razões para Esquecer tem ainda no elenco Regina Braga, Maria Laura Nogueira, Thiago Amaral, Victor Mendes e Rafael Primot. Sócios da Paranoid, Heitor Dhalia e Egisto Betti são os produtores do longa, enquanto Fernanda Geraldini e Ducha Lopes assinam a produção executiva. A direção de fotografia é de João Padua e a trilha original de Beto Coelho.