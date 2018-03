Realizadores de todas as gerações e de diferentes pontos da América Latina já se inscrever para a 46ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que acontece de 17 a 25 de agosto.

O prazo final para a submissão de filmes, nas 12 categorias de longas-metragens brasileiros, 6 de longas-metragens estrangeiros e 10 de curtas brasileiros, é 22 de abril. No site oficial do evento serrano (www.festivaldegramado.net), estão disponíveis a ficha de inscrição e o regulamento de cada mostra para consulta.

Ao longo de 45 anos, já foram distribuídos mais de mil Kikitos entre os vencedores do Festival de Cinema de Gramado, e os consagrados da próxima edição recebem, além da estatueta mais cobiçada do cinema brasileiro, premiação em dinheiro, conforme regulamento.

Realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, o festival tem como cenário uma das cidades mais visitas e prestigiadas do cenário turístico brasileiro. Na segunda quinzena de agosto, período de realização do evento, são esperados em Gramado até 300 mil visitantes, número que representa oito vezes a população total do munícipio.

Já promovendo as suas ações de divulgação no meio cinematográfico e de festivais, Gramado marcou presença na 21ª edição do Festival Internacional de Cinema de Punta Del Este, no Uruguai. O curador Marcos Santuario e a coordenadora de comunicação Vera Carneiro estiveram presente no evento para acompanhar de perto as movimentações do mercado, divulgando a abertura das inscrições e realizando intercâmbio com diferentes realizadores e comunicadores da América Latina presentes no evento.