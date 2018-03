Em 2018, o comKids traz como novidade o foco na produção digital interativa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 10 de maio, por meio do site www.comkids.com.br. Os projetos inscritos devem ter sido finalizados a partir de 2015, na região da Ibero-américa e nos idiomas português ou espanhol.

As categorias contempladas na competição são:

- Apps (tablets, celulares e smartv): experiências interativas feitas exclusivamente para crianças e adolescentes, desenvolvidas para mobiles que incluem appbook, peças de arte digital, experiências de gamificação para crianças e jovens;

- Games: produções digitais de qualidade com jogabilidade e conteúdos originais, que valorizem a interatividade lúdica positiva. Podem se inscrever games para web (browser), dispositivos móveis (Android e IOS) e computador pessoal (PC);

- Transmídia: apps, sites e outros tipos de produções que tenham relação direta com alguma obra audiovisual infanto-juvenil, seja série ou filme;

- Plataformas: sites, portais e apps agregadores de conteúdo, desenvolvidos para crianças e adolescentes que oferecem conteúdos e propostas interativas, seja com comentários, recursos de upload, pequenas experiências interativas etc. Por exemplo: canais de TV, bibliotecas, institutos culturais. Não serão aceitos sites que sejam exclusivos a pais e educadores;

- Livro digital: apps que tenham como proposta principal a experiência literária e de leitura interativa para crianças e adolescentes;

- RA (Realidade Aumentada – Augmented Reality): projetos e experiências interativas digitais para realidade aumentada, que explorem novas interfaces entre telas e dispositivos.

Todas as produções serão avaliadas por um pré-júri especializado. Os finalistas serão divulgados no dia 20 de junho. Os primeiros colocados, em cada categoria, receberão prêmio em cerimônia, no Goethe-Institut, no dia 17 de agosto.

Aberto ao público e aos profissionais do setor, o Festival comKids Interativo vai acontecer no mês de agosto, em São Paulo, e abrangerá discussões acerca da cultura digital e sua relação com a infância e a juventude contemporâneas. Na ocasião, os finalistas apresentarão seus projetos, que serão julgados pelo público participante.

O evento, gratuito, terá atividades para profissionais do setor, como a votação da competição e um encontro de atualização profissional, com painéis e conversas, seguidos de debates (16 e 17 de agosto de 2018), no Goethe-Institut.

Para o público em geral, incluindo crianças e famílias, o festival vai realizar mostras audiovisuais não competitivas de produções infanto-juvenis (ao longo do mês de agosto), na Unibes Cultural Circuito Spcine. Haverá sessões acessíveis para pessoas com deficiência.

O comKids é um evento anual, voltado para produtores, diretores, programadores, roteiristas, escritores, designers, agentes culturais e educadores interessados em discutir e premiar conteúdos de qualidade para crianças e adolescentes.